Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı

Son Dakika... İsrail basınına göre, Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısı bölgesinde çatışma çıktı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:42
Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı
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Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

İsrail merkezli Channel 13'ün haberine göre, olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Haberde, İsrail askerlerinin uyarı ateşi açarak, Mısır askerlerine karşılık verdiği belirtildi.

İsrail medyalarından Channel 14 ise "İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşi açtığını" belirtti.

Channel 14, "Askeri sansür gereğince  Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında yaşanan olayla ilgili bilgilerin silindiğini" yazdı.

İsrail medyası, Tel Aviv ile Kahire arasındaki mevcut gerilimi artırabilecek bu olağandışı olayın, dün gece İsrail'in Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinlileri bombalamasının ardından gerçekleştiğini yazdı.


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