İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:01
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef aldı.

İlçe merkezindeki Salah Gandur Hastanesi yakınında düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah da Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevziisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.


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