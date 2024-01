Son Dakika... İsrail, Şam'ı hedef aldı

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan bir mahalledeki binayı vurdu.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığını ve daha fazla ayrıntı vermediğini bildirdi.

??????BREAKING: LARGE EXPLOSION IN DAMASCUS, SYRIA



Unconfirmed reports claim the explosion is the result of an Israeli airstrike on the Syrian capital.



There is no confirmation if there are any casualties yet.



Source: ?? pic.twitter.com/1D9TKEfxZg