Son Dakika... İsrail, Şam'ı hedef aldı
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan bir mahalledeki binayı hedef aldı.
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan bir mahalledeki binayı vurdu.
Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığını ve daha fazla ayrıntı vermediğini bildirdi.
??????BREAKING: LARGE EXPLOSION IN DAMASCUS, SYRIA— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 20, 2024
Unconfirmed reports claim the explosion is the result of an Israeli airstrike on the Syrian capital.
There is no confirmation if there are any casualties yet.
Source: ?? pic.twitter.com/1D9TKEfxZg
Suriye'deki diğer yerel medyalar da, başkentte patlamaların duyulduğunu aktardı.
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