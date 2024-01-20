Son Dakika... İsrail, Şam'ı hedef aldı

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan bir mahalledeki binayı hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:18
Son Dakika... İsrail, Şam'ı hedef aldı
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İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan bir mahalledeki binayı vurdu.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığını ve daha fazla ayrıntı vermediğini bildirdi.

 

Suriye'deki diğer yerel medyalar da, başkentte patlamaların duyulduğunu aktardı.


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