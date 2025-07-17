Son Dakika… İsrail uçakları Süveyda kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenledi

Suriye haber ajansı (SANA) muhabiri İsrail uçaklarının Süveyda kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda’da Dürzi gruplarla Bedevi Araplar arasındaki gerginlik akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısındaki Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Süveyda yakınlarındaki Mezraa köyüne TSİ 20:40’ta hava saldırısı düzenledi.