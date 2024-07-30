Son Dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir patlama gerçekleşti. Patlamayı, İsrail üstlenerek üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye banliyösünde büyük bir patlama oldu.
Aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.
Patlamada üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı duyuruldu.
Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.
Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.
Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı