Son Dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir patlama gerçekleşti. Patlamayı, İsrail üstlenerek üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 20:22
Son Dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama
Abone Ol google-news

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye banliyösünde büyük bir patlama oldu.

Aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Patlamada üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı duyuruldu.

Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.


Lübnan haberleri israil haberleri patlama haberleri

İlgili Haberler

‘Filistin-İsrail meselesine dahil olacak’

‘Filistin-İsrail meselesine dahil olacak’
İsrail baskısıyla Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid'den ilk açıklama!

İsrail baskısıyla Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid'den ilk açıklama!
İsrailli bakan, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi

İsrailli bakan, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler