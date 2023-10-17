Son dakika... İsrail'den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
Son dakika haberi... İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, "misilleme" olabileceği gerekçesiyle Türkiye'deki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki İsraillilere ülkeyi derhal terk etmelerini söyledi.
Açıklamada, "Yurt dışındaki İsraillilere yönelik terör tehditlerinin giderek kötüleşmesi" göz önüne alındığında, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 4'e yükseltildiği" bildirildi.
"EN KISA SÜREDE..."
Açıklamada ayrıca, "Türkiye'de kalan tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
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