Son dakika... İsveç'te cuma namazı sonrası cami yakınlarında ateş açıldı: Yaralılar var!

İsveç polisi, başkent Stockholm’ün batısındaki Örebro kentinde bir cami yakınlarında ateş açıldığını açıkladı.

YARALILAR VAR

Polis yetkilileri, saldırı sırasında iki kişinin yaralandığını açıklayarak halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis açıklamasına göre olay cinayete teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Öğleden sonra, Örebro’daki bir camide cuma namazı sırasında patlama ve silah sesleri paniğe neden oldu.

Polis, en az iki kişinin vurulduğunu ve saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Polis, olayda daha fazla kişinin yaralandığını, ancak kaç kişinin yaralandığı ya da yaralıların durumunun ne kadar ciddi olduğu hakkında bilgi vermedi. Halkın bölgeden uzak durması istendi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yerel saat ile 13.45’te yapılan ihbarın ardından kurtarma ekipleri ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Saldırganın yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.