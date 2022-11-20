Son Dakika: Jason David Frank yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi... En çok Tommy Oliver veya Green Ranger karakterleriyle bilinen 'Power Rangers' yıldızı Jason David Frank 49 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 20:21
Son Dakika: Jason David Frank yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

"Mighty Morphin Power Rangers" serisinin orijinal serisinden Tommy Oliver olarak bilinen ünlü oyuncu Jason David Frank, Teksas'ta yaşamını yitirdi.

Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Jason David Frank Teksas Tommy Oliver

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler