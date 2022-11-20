Son Dakika: Jason David Frank yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... En çok Tommy Oliver veya Green Ranger karakterleriyle bilinen 'Power Rangers' yıldızı Jason David Frank 49 yaşında yaşamını yitirdi.
"Mighty Morphin Power Rangers" serisinin orijinal serisinden Tommy Oliver olarak bilinen ünlü oyuncu Jason David Frank, Teksas'ta yaşamını yitirdi.
Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.
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