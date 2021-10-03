Son dakika... Kabil’de cami yakınlarında patlama
Cihatçı Taliban, Kabil'de bir cami yakınında düzenlenen bombalı saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Cihatçı Taliban sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın başkentindeki bir caminin girişini hedef alan bombalı saldırı sonucunda "çok sayıda sivilin öldüğünü" söyledi.
AP'de yer alan habere göre, Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.
ABD'nin çekilmesiyle Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirmişti. 26 Ağustos'ta Kabil Havaalanına IŞİD-Horasan'ın düzenlediği saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.
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