Kiev’de 35 saat sokağa çıkma yasağı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı nedeniyle başkent Kiev'de 35 saatli sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ukrayna-Rusya savaşının 20'inci gününde devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.
Kliçko, bu akşam saat 20.00'den perşembe sabahına 07.00'ye kadar 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Video Haberler
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Avcılar'da kafede yangın
- 'Ömrünü tamamladı'
- Traktör ile düştüğü kuyudan yüzerek çıktı
- Manavgat yangınından kurtulan 'Damla', 2 dünyaya getirdi
- 'Fazla yakınlaşmayın' diye 'uyardı'
- Grevdeki doktorlar için 'paketleyin' talimatı
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin en ucuz sıfır arabasının fiyatı belli oldu
- Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'e 'Bergen' ertelemesi
- Avcılar'da kafede yangın
- Türkmenistan'da seçimi kazanan aday belli oldu
- Deniz Akkaya Sevda Giray'ı savcılığa şikayet etti!
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- 'Eylem' yapacakları belirlenen şüphelilere gözaltı
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Fazıl Say: 'Yeter, cahiller! Gidin artık!'
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!