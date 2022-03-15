Kiev’de 35 saat sokağa çıkma yasağı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı nedeniyle başkent Kiev'de 35 saatli sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:29
Kiev’de 35 saat sokağa çıkma yasağı
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Ukrayna-Rusya savaşının 20'inci gününde devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Kliçko, bu akşam saat 20.00'den perşembe sabahına 07.00'ye kadar 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.



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