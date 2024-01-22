Son Dakika: Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
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