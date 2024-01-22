Son Dakika: Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 21:42
Son Dakika: Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
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Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.


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