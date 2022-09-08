Son Dakika: Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 20:34

Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve ülkenin yetmiş yıldır simgesi olan Kraliçe Elizabeth’in 96 yaşında öldüğünü duyurdu.

Buckingham Sarayı tarafından açıklamada ayrıca, “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek” ifadesi kullanıldı.

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