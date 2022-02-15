Son Dakika: Kremlin: Putin, Batı'ya sordu: Savaş ne zaman çıkacak?

15 Şubat 2022 Salı, 13:30

Kremlin, ABD'nin, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki uyarılarının, Avrupa'daki gerilimi artırmak için tasarlanmış bir "histeri" olduğunu söyledi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Putin'in bu tür bilgi kampanyalarını görmek yerine tarafların endişlerini görüşmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Putin'in Batı'ya "ironi yaparak" Ukrayna işgaline ilişkin, savaşın ne zaman çıkacağını sorduğu bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...