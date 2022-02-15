Son Dakika: Kremlin: Putin, Batı'ya sordu: Savaş ne zaman çıkacak?
Son Dakika: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya "ironi yaparak" Ukrayna işgaline ilişkin, savaşın ne zaman çıkacağını sorduğu bildirildi.
Kremlin, ABD'nin, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki uyarılarının, Avrupa'daki gerilimi artırmak için tasarlanmış bir "histeri" olduğunu söyledi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Putin'in bu tür bilgi kampanyalarını görmek yerine tarafların endişlerini görüşmeyi tercih ettiği kaydedildi.
Putin'in Batı'ya "ironi yaparak" Ukrayna işgaline ilişkin, savaşın ne zaman çıkacağını sorduğu bildirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Oğlunu öldüren baba: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
- Özcan Deniz - Feyzan Aktan davasında yeni gelişme
- 'Bu durum ülkeye hukuk dağıtan insanların ayıbı'
- Taksici ile turistler arasında adres tartışması
- Kıyafetleri ekranlara çeviren dokuma kumaş geliştirildi
- Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
- İlk gürültü radarı kuruldu
- Gaziantep'te 11 katlı otelin otoparkı çöktü
- CHP, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek
- Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor