Son Dakika: Kremlin: Putin, Batı'ya sordu: Savaş ne zaman çıkacak?

Son Dakika: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya "ironi yaparak" Ukrayna işgaline ilişkin, savaşın ne zaman çıkacağını sorduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 13:30
Son Dakika: Kremlin: Putin, Batı'ya sordu: Savaş ne zaman çıkacak?
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Kremlin, ABD'nin, Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki uyarılarının, Avrupa'daki gerilimi artırmak için tasarlanmış bir "histeri" olduğunu söyledi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Putin'in bu tür bilgi kampanyalarını görmek yerine tarafların endişlerini görüşmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Putin'in Batı'ya "ironi yaparak" Ukrayna işgaline ilişkin, savaşın ne zaman çıkacağını sorduğu bildirildi.

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