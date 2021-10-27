Son dakika... Kremlin’den Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' eleştirisi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin ilk kez Türk yapımı Bayraktar İHA'larını kullandığına yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Peskov, İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekti.
Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satma kararı nedeniyle Rusya'yla anlaşmazlık sürüyor. Kremlin, İHA'lar hakkında yaptığı açıklamada uyarıda bulundu.
Kremlin'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekti.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu açıklamayı, Ukrayna hükümet güçlerinin Doğu Ukrayna'da bir mevziye Bayraktar TB2 hava aracı kullanarak saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine yaptı.
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