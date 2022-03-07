Son dakika: Kremlin'den Ukrayna'ya: Üç şartı yerine getirin, operasyon anında sonlanır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 15:06
Son dakika: Kremlin'den Ukrayna'ya: Üç şartı yerine getirin, operasyon anında sonlanır
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.

Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" dedi.

Peskov, şartlarını şöyle sıraladı:

Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması,

Donbass'daki ayrılıkçı cumhuriyetler Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarının tanınması,

Ukrayna anayasasının NATO üyeliği hedefi çıkarılacak şekilde değiştirilmesi ve Kiev'in herhangi bir bloka üye olma iddiasından vazgeçmesi.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasının da tamamlayacağını söyledi.


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