Son dakika... Libya İstikrar Girişimi Konferansı: Tüm yabancı güçler Libya'dan çekilmeli
Son dakika gelişmesi... Libya'nın evsahipliğinde, Türkiye dahil dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen Libya İstikrar Girişimi Konferansı'ndan gelen açıklamalarda, seçimlerin zamanında düzenlenmesi ve tüm yabancı güçlerin çekilmesi vurgusu yapıldı.
Libya'nın 24 Aralık'ta düzenlemeye hazırlandığı genel seçimler öncesi evsahipliği yaptığı Libya İstikrar Girişimi Konferansı'nda yapılan ilk açıklamalar, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması ve yabancı güçlerin çekilmesiyle dış müdahalenin sona ermesi yönünde.
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'nin BM kararları uyarınca tüm yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini istediğini söyledi.
Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilcisi de "Tüm yabancı güçler Libya'dan çekilmeli" dedi.
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