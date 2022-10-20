Son dakika: Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, başbakanlık konutu 10 numara önünde yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:36
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