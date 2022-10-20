Son dakika: Liz Truss istifa etti
İngiltere Başbakanı Liz Truss, başbakanlık konutu 10 numara önünde yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.
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