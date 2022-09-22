Son Dakika: Medvedev'den 'Nükleer silah' açıklaması
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'ya ait kabul edilen topraklar için nükleer silah kullanabilecekleri mesajını verdi.
Rusya'nın eski devlet başkanı ve şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da işgal altında ve ayrılıkçı kontrolünde olan topraklarda referandum yapılacağını söyledi.
Bu konuda geri dönüş olmayacağını vurgulayan Medvedev, "Rusya'ya katılan bölgeleri savunmak için nükleer dahil her Rus silahı kullanılabilir" açıklamasını yaptı.
Medvedev, ayrıca "Rusya, stratejik nükleer silahlar da dahil olmak üzere kendisine katılan bölgeleri her anlamda savunmaya hazır. Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor" dedi.
PUTİN KISMİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, dün kısmi askeri seferberlik ilan etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi.
Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.
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