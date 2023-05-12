Son dakika: Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:12

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine iki gün kala, CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Seçilmemizin kanaat olarak netleşmesi üzerine piyasalarda bir rahatlama olduğunu görüyoruz, çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu. Kılıçdaroğlu, ‘Deep Fake’ içeriklerin arkasında Rusya’nın olduğuna dair elinde somut delil olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide şu ifadelere yer verdi:

"Parlamentoda çoğunluğu yakalayacağız; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken eminim AK Parti kanadı da anayasal değişikliklerimize evet diyecektir"

"Türkiye'de birinci sınıf demokrasi olmalı; kuracağımız ilk kurul, durum ve hasar tespit komisyonu olacak"

"Rusya ile dostluklarımızı bozmadan ama bizim iç işlerimize müdahaleyi de kabul etmeden bir yol, bir çerçeve çizmek istiyoruz"

"NATO'nun genişlemesine olumlu katkı vereceğiz"

"Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmesi ya da müzakere yapılması için bir girişimde bulunmayı elbette isteriz, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalini doğru bulmuyoruz"

"Cumhurbaşkanlığına seçilmemizin kanaat olarak netleşmesi üzerine iç ve dışarıda (piyasalarda) bir rahatlama olduğunu biz görüyoruz, çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz"

"Merkez Bankası'nın başına içerideki ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisine atamamız lazım, bürokrasiyi de liyakatli kişilerden oluşturacağız"