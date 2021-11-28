Son dakika |Moda dünyası şokta, ünlü tasarımcı Virgil Abloh 41 yaşında öldü
Son dakika |Off White'ın kurucusu ve Louis Vuitton’un tasarımcısı Virgil Abloh 41 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünyanın en etkili dizaynırları arasına giren dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, yıllardır kanserin nadir görülen bir türü ile savaşıyordu. Louis Vuitton'dan yapılan açıklamada "Üzücü haberi aldıktan sonra şok geçiriyoruz. O sadece bir moda dahisi değil aynı zamanda harika bir ruha sahip bilge bir insandı" denildi.
Haber Global'in aktardığına göre, Abloh, 2018 yılının Mart ayında Vuitton'a katılmıştı. Dünyaca ünlü markanın sokak giyimi işine girmesini sağlamıştı.
Abloh, 2019'un Eylül ayında doktorunun uyarısıyla işlerine ara vermişti. Ünlü modacı hastalığıyla ilgili asla açıklama yapmadı.
Abloh'un kardiyak anjiyosarkom denilen nadir rastlanılan bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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