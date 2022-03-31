Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da düzenlenen barış görüşmelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerine ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.
KİMYASAL SİLAH AÇIKLAMASI
Stoltenberg, 'Rusya kimyasal silah kullanır mı?' sorusuna, "Kimyasal silah ihtimaline karşı çok dikkatli konuşmam gerekiyor. NATO bu konuda çok ciddi sonuçları olacaktır, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim" dedi.
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