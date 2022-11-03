Son Dakika: Pakistan'da İmran Han'ın seçim konvoyuna saldırı
Son dakika gelişmesi... Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Han'ın ayağından vurulduğu belirtiliyor.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna ateş açıldı. Han, ateş açılması sonucunda ayağından yaralandı.
AFP'nin aktardığı son dakika gelişmesine göre, Han'ın yardımcısı Raoof Hasan durumu suikast düzenleme girişimi olarak tanımladı.
???? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ?? pic.twitter.com/swrOEbOuka— Jameel Farooqui (@FarooquiJameel) November 3, 2022
Hasan, Han'ın sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.
Han, erken seçim talebiyle İslamad'daki bir protesto yürüyüşüne liderlik ediyordu.
SUİKASTÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Han'a yönelik suikast görüntüleri ortaya çıktı.
Saldırgan, öfkeli kalabalığın linç girişiminden kurtarılarak güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
The attacker.#ImranKhan pic.twitter.com/0pMuvExBVR— Shamila Ghyas (@ShamilaGhyas) November 3, 2022
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu