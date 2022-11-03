Son Dakika: Pakistan'da İmran Han'ın seçim konvoyuna saldırı

Son dakika gelişmesi... Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Han'ın ayağından vurulduğu belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:51
Son Dakika: Pakistan'da İmran Han'ın seçim konvoyuna saldırı
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna ateş açıldı. Han, ateş açılması sonucunda ayağından yaralandı. 

AFP'nin aktardığı son dakika gelişmesine göre, Han'ın yardımcısı Raoof Hasan durumu suikast düzenleme girişimi olarak tanımladı.

 

Hasan, Han'ın sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Han, erken seçim talebiyle İslamad'daki bir protesto yürüyüşüne liderlik ediyordu.

SUİKASTÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Han'a yönelik suikast görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırgan, öfkeli kalabalığın linç girişiminden kurtarılarak güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.


PAKistan erken seçim Seçim

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