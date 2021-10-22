Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 aşısında 5-11 yaş arası için sevindiren gelişme
Son dakika gelişmesi... Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 5 yaşından 11 yaşına kadar çocuklarla yapılan klinik deneylerde koronavirüse karşı yüzde 90.7 etkili olduğu görüldü.
Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) teslim ettiği deneyi özetleyen belgede deneye katılan plasebo verilen grupta 16 çocuğun, aşılananlardan ise sadece üç çocuğun COVID-19'a yakalandığını açıkladı.
Toplam 2,268 katılımcılı deneyde çocukların iki katından fazlasına plasebo yerine aşı yapıldığı için etkinlik oranı yüzde 90'ın üzerine denk geldi.
FDA'nın danışma kurulu aşının 5-11 yaş grubu üzerinde kullanımına onay verip verilmemesi gerektiğine dair tavsiye kararını Salı günü alacak.
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