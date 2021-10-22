Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 aşısında 5-11 yaş arası için sevindiren gelişme

Son dakika gelişmesi... Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 5 yaşından 11 yaşına kadar çocuklarla yapılan klinik deneylerde koronavirüse karşı yüzde 90.7 etkili olduğu görüldü.

Reuters
22 Ekim 2021 Cuma, 16:00
Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 aşısında 5-11 yaş arası için sevindiren gelişme
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Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) teslim ettiği deneyi özetleyen belgede deneye katılan plasebo verilen grupta 16 çocuğun, aşılananlardan ise sadece üç çocuğun COVID-19'a yakalandığını açıkladı.

Toplam 2,268 katılımcılı deneyde çocukların iki katından fazlasına plasebo yerine aşı yapıldığı için etkinlik oranı yüzde 90'ın üzerine denk geldi.

FDA'nın danışma kurulu aşının 5-11 yaş grubu üzerinde kullanımına onay verip verilmemesi gerektiğine dair tavsiye kararını Salı günü alacak.


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