Son Dakika... Putin'den 'Zelenski'ye ret... 'İstanbul'a işaret etti: 'Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektuba ilişkin konuşan Putin, bunun müzakereler için koşul oluşturmadığını, çatışma potansiyelinin yaratılması için yapıldığını vurgulamış ve Zelenski ile bu aşamada görüşmenin "bir anlamını görmediğini" söylemişti.

Putin "Ukraynalılara daha 2022'de Donbas'tan çekilmeleri gerektiğini söyledik. Oradaki insanlar, sizinle birlikte yaşamak istemiyor. Onlar, referandum düzenleyerek Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uygun şekilde egemen devletini ilan etti. Donbas, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde yaşayanlar, uluslararası hukukun sunduğu hakkı kullandı ve bağımsızlığını ilan etti. Onlar, bizimle de anlaşma sağlama hakkına sahipti. Onlara destek sağladık. Burada ihlal söz konusu değil. Ancak kimse bunun farkına varmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.