Son Dakika: Putin'den yeni kararname: Ukrayna'daki nükleer santral Rus mülkiyetine geçirildi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 18:34

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.