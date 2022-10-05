Son Dakika: Putin'den yeni kararname: Ukrayna'daki nükleer santral Rus mülkiyetine geçirildi
Son dakika gelişmesi.. . Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı bildirildi.
Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi.
Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.
Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.
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