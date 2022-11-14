Son Dakika: Reuters duyurdu... CIA Direktörü Ankara'da

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:01

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns'ün Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları konusunda bir mesaj iletmek üzere Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Ankara'da olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, "Kendisi herhangi bir müzakere yürütmüyor. Ukrayna'daki savaşın çözümünü de görüşmüyor" diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Burns'ün Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunu da gündeme getireceğini söyledi.

KREMLİN CEVAPSIZ BIRAKTI

Kremlin, Rus basınında çıkan "Rusya ve ABD, Ankara'da görüştü" haberine yorum yapmaktan kaçındı.

Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.

Türkiye'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.