Son Dakika: Rock dünyasını şoke eden ölüm: Darren Henley hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ünlü Amerikalı rock grubu Dead Kennedys'in davulcusu Darren Henley, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü Amerikalı rock grupları Red Hot Chili Peppers ve Dead Kennedys'ın davulcusu Darren Henley (D. H. Peligro) 63 yaşında hayatını kaybetti.
Darren Henley, Los Angeles'taki evinde "kazara düşmesi sonucu kafasına aldığı travma" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Henley, 1988'de Red Hot Chilli Peppers ile kısa bir süre çalışmıştı, ancak en çok The Dead Kennedys grubunun bir üyesi olarak tanınıyordu.
Darren Henley'in ölümünü The Dead Kennedys duyurdu.
The Dead Kennedys, "Dead Kennedys'in davulcusu D.H. Peligro (Darren Henley) dün, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat etti. Kazara düşme sonucu başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Düşünceleriniz ve teselli edici sözleriniz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.
DARREN HENLEY
Henley, 1981'de The Dead Kennedys'in orijinal davulcusunun yerini aldı ve 1986'da grup dağılana kadar içeride kaldı.
Daha sonra 1988 yılında rock grubu Red Hot Chilli Peppers'a katılarak davulcu Jack Irons'tan görevi devraldı.
Yıllardır grupla beraber iş yürüten Henley, daha önce de şarkıcı Anthony Kiedis ve basçı Flea ile birlikte Three Little Butt Hairs adlı bir komedi grubunda yer almıştı.
Henely grubun dördüncü albümü Mother's Milk'teki bazı şarkıların yazılmasına yardımcı oldu, ancak albümde yer almadı.
Kasım 1988'de gruptan kovuldu ve haftalar sonra Chad Smith onun yerine geçti ve o zamandan beri grupta kaldı.
2001 yılında The Dead Kennedys eski solisti Jello Biafra olmadan yeniden kuruldu. Henley 2008'in başlarında gruba ara verdi, ancak Haziran 2009'da gruba yeniden katıldı ve ölümüne kadar grupla birlikte çalıştı.
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