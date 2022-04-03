Son Dakika: Rusya'dan Putin ve Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Rus heyetinin başkanlığını yürüten Medinsky, Putin ile Zelenskiy görüşmesi için barış görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanmadığını belirtti. Medinsky, Rusya'nın Kırım ve Donbas konusunda pozisyonunun değişmediğini söyledi.
Rus Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinsky, liderlerin görüşmesi için barış görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilmediğini söyledi.
"Herhangi üst düzey görüşme işin taslak barış anlaşması hazır değil" diyen Medinsky, Rusya'nın Kırım ve Donbas konusunda pozisyonunun değişmediğini aktardı.
Ukrayna ile görüşmelerin pazartesi günü devam edeceğini dile getirdi.
UKRAYNA: LİDERLER TÜRKİYE'DE GÖRÜŞEBİLİR
Diğer yandan Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.
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