Son Dakika: Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını açıkladı.

DHA
11 Mart 2022 Cuma, 11:28
Son Dakika: Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.



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