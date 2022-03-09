Son Dakika: Hulusi Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki gemilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile yaptıkları görüşmede Rus limanındaki gemilerin en kısa sürede Türkiye'ye gelmesi konusunu konuştuklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki gemilerle ilgili açıklama yaptı.
Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, ateşkes çağrısını yinelediğini söyledi. Bakan Akar görüşmeye dair ayrıca, "Bizim 2 uçağımız var onların güvenliği. Gemilerimiz var. Onların Türkiye'ye gelmesini konuştuk. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişme bekliyoruz" dedi.
Akar, "Bizim ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya sağlayacak. Hem Rus hem Ukrayna limanında bekleyen gemilerimiz var. Olumlu yanıtlar aldık" ifadelerini kullandı.
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