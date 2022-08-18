Son Dakika: Sırbistan ile Kosova anlaşmaya varamadı
Son dakika gelişmesi... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil” dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "KFOR, Kosova halkına güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlanması için gereken tedbirleri alacaktır" demişti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Konut ve kirada yeni adım
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Tarım Kredi indiriminde büyük matematik hesabı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- 'Reisin dediği yerden vallahi almam'
- 'Erdoğan dönemi biterse...'