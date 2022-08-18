Son Dakika: Sırbistan ile Kosova anlaşmaya varamadı

Son dakika gelişmesi... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil” dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 18:28
Son Dakika: Sırbistan ile Kosova anlaşmaya varamadı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "KFOR, Kosova halkına güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlanması için gereken tedbirleri alacaktır" demişti.

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