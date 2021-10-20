Son dakika... Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Son dakika gelişmesi... Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reuters
20 Ekim 2021 Çarşamba, 08:28
Son dakika... Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
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Suriye'nin başkenti Şam bu sabah kanlı bir saldırıya sahne oldu.

Başkent Şam'da, askeri bir otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Suriye devlet ajansı SANA, patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Reuters'a göre saldırıda 3 kişi de yaralandı.


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