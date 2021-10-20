Son dakika... Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

20 Ekim 2021 Çarşamba, 08:28

Suriye'nin başkenti Şam bu sabah kanlı bir saldırıya sahne oldu.

Başkent Şam'da, askeri bir otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Suriye devlet ajansı SANA, patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Reuters'a göre saldırıda 3 kişi de yaralandı.