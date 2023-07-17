Son dakika: Tahıl anlaşması askıya alındı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:03

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:10

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ortaya çıkan tahıl krizinin aşılması için başlatılan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması' askıya alındı.

Sonuncusu mayıs ayında olmak üzere 3 kez uzatılan anlaşmanın süresi bugün sona erdi. Tahıl taşıyan Türk bandralı son gemi, dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Karadeniz tahıl anlaşması şimdilik durduruldu" açıklamasında bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "bugün gerçekleşen Kırım Köprüsü saldırısı ile anlaşmanın sona ermesinin alakası olmadığı" ifade edildi.

Kremlin ayrıca "Batı'nın Rusya'nın tarım ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamaları hafifletmesini öngören anlaşmanın ikinci kısmına uyulduğu takdirde anlaşmaya geri dönecektir" ifadesini açıklamasına ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, anlaşmanın feshedilmesi ile ilgili tarafların bilgilendirildiğini söyledi.

Zaharova, "Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılmasına itiraz ettiğini Türkiye, Ukrayna ve BM Sekretaryasına resmen bildirdi" dedi.

Tahıl koridoru anlaşması ile 1 Ağustos’tan bugüne kadar 32 milyon tondan fazla tahıl taşındı.