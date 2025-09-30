Son dakika... Trump, Hamas'a '3-4 gün' verdi: 'Bu anlaşmaya uymak zorundalar'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıkladığı Gazze barış planına Hamas’ın birkaç gün içinde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hamas’a Gazze barış planı için 3 ila 4 gün süre tanıdığını açıkladı:

“Bekliyoruz. Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek. Etmezse çok üzücü bir son olacak.”

Trump, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 20 maddelik barış planını duyurmuş, “Gazze’de savaşın sona ermesine hiç olmadığımız kadar yakınız” demişti. Ancak planın hayata geçmesi için Hamas’ın da onayı gerekiyor.

Trump, planın Arap ve Müslüman ülkeler tarafından desteklendiğini öne sürdü:

“Tüm Arap ülkeleri imzaladı. Müslüman ülkeler imzaladı. İsrail imzaladı. Sadece Hamas’ın cevabı kaldı.”

"ABD ORDUSUYLA GURUR DUYUYORUM"

ABD'li üst düzey generallere açıklama yapmak için kameralar karşısına geçen Trump, şunları söyledi:

"ABD ordusuyla gurur duyuyorum. Biz sınırlarımızı güvenli tutmak istiyoruz. Sizin başkomutanınız olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere teşekkür ederim. Hepimiz bu ülkeyi sonuna kadar savunmak için yemin ettik. Biz her zaman kazanan bir ordu olduk.

Neden orası Meksika Körfezi olarak adlandırılıyor ki? Oranın Amerikan Körfezi olarak adlandırılması gerekiyor. Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda. Biliyorum zor olacak ama zorundalar. Bütün Arap ülkeleri bu plana 'tamam' dediler. Bildiğiniz gibi 7 tane savaş bitirdim."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair ise şöyle konuştu:

"Ben Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin'i ikna edebileceğimi düşünmüştüm. Şimdiye kadar karşılaştığım en son lider o çıktı. Birçok ülkedeki çatışmayı bitiriyorum. İşe yararsa bitirdiğim 8. savaş olacak. Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek zorundayız.

Biz büyük bir ordu, ölümcül bir ordu kuracağız. Umarım nükleer silah kullanmak zorunda kalmayız. Kesinlikle bulunamayacak nükleer denizaltılarımız var. Kimse bulamaz."