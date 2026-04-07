Son dakika... Trump'tan İran'a yeni tehdit: 'Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak, bunun olmasını hiç istemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın “en önemli anlarından birinin” yaşanabileceğini belirterek, bu gece yaşanacak gelişmelerin tarihi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Trump, yaptığı değerlendirmede, olası bir felaket senaryosuna işaret ederek, “Bu gece bir medeniyet yok olabilir ve bir daha geri gelmeyebilir” ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesini istemediğini dile getirirken, bunun yaşanabileceğini de vurguladı. Açıklamasında, mevcut sürecin belirsizliğine dikkat çekti.

ABD Başkanı, İran’da “tam ve eksiksiz bir rejim değişimi” yaşandığını öne sürerek, yeni dönemde daha “akıllı ve daha az radikal” yönetim anlayışının ortaya çıkabileceğini savundu.

Trump, bu süreçten “devrim niteliğinde olumlu sonuçlar” doğabileceğini ifade etti.

Trump, İran’da uzun süredir devam eden yönetim anlayışını eleştirerek, “47 yıl süren baskı, yolsuzluk ve ölüm dönemi sona erebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda İran halkına seslenen Trump, yaşanacak gelişmelerin dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olabileceğini belirterek, “Bu gece ne olacağını göreceğiz” dedi.

Trump, şunları kaydetti:

“Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Bir Rejim Değişimi yaşandığından, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, KİM BİLİR? Bunu bu gece öğreneceğiz; bu, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri olacak. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın büyük halkını korusun!”