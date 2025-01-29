Son Dakika... Trump'tan 'Guantanamo' kararı: Tesis hazırlanacak!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Guantanamo’yu yasadışı göçmenleri gözaltında tutmak için kullanacaklarını duyurdu.

Son Dakika... Trump'tan 'Guantanamo' kararı: Tesis hazırlanacak!
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:09

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo’yu yasadışı göçmenleri gözaltında tutmak için kullanacaklarını duyurarak, Guantanamo’da 30 bin kişi kapasiteli tesisin hazırlanması talimatını verdiğini açıkladı.

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Etiketler: #Donald Trump #Guantanamo #göçmen

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