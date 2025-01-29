Son Dakika... Trump'tan 'Guantanamo' kararı: Tesis hazırlanacak!
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Guantanamo’yu yasadışı göçmenleri gözaltında tutmak için kullanacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo’yu yasadışı göçmenleri gözaltında tutmak için kullanacaklarını duyurarak, Guantanamo’da 30 bin kişi kapasiteli tesisin hazırlanması talimatını verdiğini açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Donald Trump #Guantanamo #göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a tepki
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Ünlü oyuncu yüzüne 'yemeklik yağ' enjekte ettirdi
- İşte ifadesinin tam metni!
- Her üç kişiden biri risk altında
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İktidar yeni ‘oyun’ peşinde