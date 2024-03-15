ABD'den Haiti planı: 'Guantanamo'ya gönderecek'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:45

CNN'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington'ın Haitili göçmenleri bir süre Guantanamo'daki askeri tesiste tutmayı planladığı ifade edildi.

Haiti, 2021'de dönemin devlet başkanı Jovonel Moise'nin öldürülmesinin ardından bir şiddet sarmalına girmişti. Birkaç hafta önce silahlı çetelerin ayaklandığı Haiti'de Başbakan Ariel Henry istifa etmek zorunda kalmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Ülkede yaşanan şiddet olayları ve silahlı çatışmalar, kitlesel göç dalgası endişelerini de artırdı.

Haiti, ABD donanmasına ait bir askeri tesisin bulunduğu Küba topraklarındaki Guantanamo Körfezi'ne 300 kilometre uzaklıkta.

Bölgedeki askeri tesis, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD yönetimi tarafından terör şüphelilerinin tutulacağı bir cezaevi olarak tasarlanmıştı. Guantanamo, aradan geçen yıllar boyunca işkence ve kötü muamelenin sembollerinden biri haline geldi.

ABD donanmasına ait üste cezaevinin yanı sıra bir de Göçmen Operasyon Merkezi bulunuyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin Karayipler'de yakaladığı kaçak göçmenler halihazırda bu merkezde tutuluyor.

Biden yönetimi, Haiti'den gelecek olası bir göç dalgasını bu merkezin kapasitesini artırarak karşılamayı planlıyor.

CNN'in haberinde İç Güvenlik Bakanlığı'nın gerekli önemleri almak için Haiti'deki durumu yakından izlediği belirtildi. Bakanlık sözcüsü, şu anda düzensiz göç akışının düşük seviyede olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca ABD'nin, denizde yakalanan göçmenleri Bahamalar, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'ne gönderdiğini hatırlattı.

BM, HAİTİ'DE YENİDEN YAPILANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki güvenlik durumu nedeniyle bazı personelinin ülkeden ayrılacağını, kriz uzmanları ve insani yardım personelinin konuşlandırılacağını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

BM'nin Haiti'de insani yardım dağıtımı yapmaya çalıştığını anlatan Dujarric, erişimin kısıtlı ve güvenlik sorununun ciddi olduğunu kaydetti.

Dujarric, BM'nin uluslararası personelinin bir kısmının geçici süreliğine Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildiğini belirtti.

Diğer taraftan Haiti'ye kriz uzmanı ve insani yardım personelinin gönderildiği bilgisini paylaşan Dujarric, tedbirlerini günlük olarak gözden geçirdiklerini söyledi.

Dujarric, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti arasında "hava köprüsü" oluşturulmaya başlandığını, bu çerçevede malzeme ve personel sevkiyatı yapılacağını ifade etti.

Yerleri değiştirilen personelin uzaktan çalışmaya devam edeceğini dile getiren Dujarric, "hava köprüsü"ne ilişkin çalışmalar bittiğinde sistemin operasyonel hale getirileceğini bildirdi.