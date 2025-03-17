Son Dakika... Trump'tan İran'a tehdit: 'Saldırılardan sorumlu tutulacak'

Son Dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" dedi.

Son Dakika... Trump'tan İran'a tehdit: 'Saldırılardan sorumlu tutulacak'
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İHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:50

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden İran’ı hedef aldı.

Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

"İRAN TARAFINDAN ATILMIŞ OLARAK GÖRÜLECEK"

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın Husileri kontrol ettiğini vurguladı.

İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ifade eden Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.


Etiketler: #Trump #Husiler #misilleme

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