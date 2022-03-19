Son dakika... Ukrayna resmen açıkladı: Azak Denizi ile bağlantı kesildi

19 Mart 2022 Cumartesi, 08:06

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik stratejik bir operasyon yürüttüğü ifade edilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler" denildi.

Grafik: AA



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

- Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi."