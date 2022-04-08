Son Dakika: Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı!

08 Nisan 2022 Cuma, 11:41

Şirket açıklamasında, "Kramatorsk tren istasyonuna iki füze isabet etti, operasyonel verilere göre 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken 100'ün üzerinde yaralı var" ifadesi yer aldı. Reuters henüz bilgiyi doğrulayamazken Rusya henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Ukrayna'nın doğusunda yaşayan siviller her türlü yolu kullanarak batıya gitmek zorunda kalıyor.



