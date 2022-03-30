Son Dakika: Ukrayna'dan "barış anlaşması" açıklaması
Ukraynalı Müzakereci Podolyak, Rusya ile barış anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.
Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İstanbul müzakereleri sonrasında iyimser olduğunu söyleyen Ukraynalı Müzakereci Mykhailo Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" dedi.
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