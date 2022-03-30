Son Dakika: Ukrayna'dan "barış anlaşması" açıklaması

Ukraynalı Müzakereci Podolyak, Rusya ile barış anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 16:07
Son Dakika: Ukrayna'dan
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Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İstanbul müzakereleri sonrasında iyimser olduğunu söyleyen Ukraynalı Müzakereci Mykhailo Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" dedi.

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