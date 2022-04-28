Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama meydana geldi

28 Nisan 2022 Perşembe, 20:49

Ukrayna haber kanalı Kiev Independent’ın haberine göre Kiev’de iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı. Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında tweet attı. Podolyak Tweet’inde “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.



KİEV BELEDİYE BAŞKANI KLİÇKO'DAN AÇIKLAMA

Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı ilk açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sektereri Kiev'de bulunurken Rusya hava saldırısı ile Kiev'i vurdu açıklamasında bulundu.

Kliçko, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya hava saldırısı ile Kiev'i vurdu" açıklamasında bulundu.