Son dakika... Yığınağa dikkat çekti: ABD'den 'işgal' açıklaması
Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapması tartışılırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon düşmezken, ABD'den açıklamalar ardı ardına geliyor.
Son olarak, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.
PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı toplantıdan sonra Ukrayna'nın NATO'ya girmesi ihtimaline ilişkin, "Ukrayna NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar" diyerek batılı ülkeleri tehdit etti.
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