Son dakika... Yığınağa dikkat çekti: ABD'den 'işgal' açıklaması

14 Şubat 2022 Pazartesi, 23:40

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon düşmezken, ABD'den açıklamalar ardı ardına geliyor.

Son olarak, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı toplantıdan sonra Ukrayna'nın NATO'ya girmesi ihtimaline ilişkin, "Ukrayna NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar" diyerek batılı ülkeleri tehdit etti.