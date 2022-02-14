İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'daki durum çok çok tehlikeli
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'daki durumun "çok çok tehlikeli" olduğunu söyledi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı atabileceği adımlara karşı çeşitli hazırlıklar yapıldığı belirtildi.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden krizine ilişkin İngiltere ve Avrupa Birliği'nden (AB) art arda açıklamalar geldi.
İskoçya'ya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata, Rusya için felaket" olacağına işaret ederek, "Bir uçurumun kenarındayız ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atması için hala zaman var." değerlendirmesinde bulundu.
Johnson, İngiliz hükümetinin, Rusya'yı işgalden caydırmak için "çok sert" yaptırımlar uygulamaya hazırlanması gerektiğine işaret etti.
Batı'ya, Rus saldırganlığına karşı "birlikte durma" çağrısında bulunan Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu takas edemeyeceklerini kaydetti.
Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin yakın olup olmadığı sorusu üzerine, işgalin planlandığına dair "kanıtların oldukça açık" olduğunu ve Ukrayna sınırında yaklaşık 130 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi. "İşgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren başka işaretler de var" diyen Johnson, Ukrayna'daki durumun son derece endişe verici ve tehlikeli olduğunu belirtti.
AB'DE HAZIRLIK TELAŞI
Öte yandan Reuters tarafından servis edilen haberde, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı atabileceği adımlara karşı çeşitli hazırlıklar yaptığı belirtildi. Ancak birlik Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağından ya da tüm bunların blöf olup olmadığından emin değil.
Konu hakkında bilgi adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi tarafından verildi. Yetkili Rusya daha ileri giderse olası AB zirvesinde Rusya'ya karşı ortak bir yaklaşım benimseneceğini söyledi. Yetkili ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin "fazla sonuç vermediğini" ancak Putin ile diyaloğun Almanya ve Fransa liderleri üzerinden halen devam ettiğini söyledi.
Yetkili Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda AB Rusya'ya ne kadar "güçlü ve büyük" yaptırımlar getirirse, Rusya'nın misillemesinin AB'yi o denli çok etkileyeceğini söyledi.
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