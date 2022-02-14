Almanya'dan Rusya'ya 'Ukrayna' çağrısı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, “Moskova’dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2 günlük Kiev ve Moskova ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan Scholz, "Ukrayna yolunda. Bugün Kiev’de, yarın da Moskova’da. Ukrayna sınırında devam eden oldukça ciddi durumla ilgili görüşmelerimize devam edeceğim. Kiev’de, Ukrayna’ya devam eden dayanışmamızı ve desteğimizi ifade etmek benim adıma önemlidir. Moskova’dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz. Daha fazla askeri saldırganlığın Rusya için çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu konuda müttefiklerimize kesinlikle katılıyorum. Avrupa’da barış için çok ama çok ciddi bir tehdide tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.
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