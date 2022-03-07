Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:14

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre; pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndakia ayin sonrası Miçotakis, Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşmede ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi olacak.