Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 11:14
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre; pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndakia ayin sonrası Miçotakis, Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşmede ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi olacak.


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