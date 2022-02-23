Son Dakika: Türk balıkçılara ateş açılması sonrası Türkiye'den Yunanistan'a nota verildi!
Diplomatik kaynaklar, Ege’de “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.
Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege’de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açılırken, 1 kişi yaralanmıştı.
Yunanistan unsurlarınca avlanılan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. İhbarla bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ekibince bölgede herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince botta yapılırken, tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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