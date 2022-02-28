Türkiye, Yunanistan'a mağlup oldu

28 Şubat 2022 Pazartesi, 22:24

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5’iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5’iyle başladı.



Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydettikleri 8’er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis’in etkili pota altı oyunu ve Sloukas’ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.

Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0’lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2’ye indirdi: 60-62.

Maçın kalan bölümünde Yunanistan’ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67’lik mağlubiyetle ayrıldı.

"KEŞKE KAZANABİLSEYDİK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Metecan Birsen ve Oğuz Savaş müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Metecan Birsen, bugün galibiyeti çok istediklerini söyleyerek, “Güzel de bir atmosfer vardı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Küçük detaylarla kaybettik maçı. Önümüzde şimdi iki maç daha var, haziranda. Onlara odaklanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Takımımıza inanıyorum” dedi.

Takımın en deneyimli ismi Oğuz Savaş ise takımı tebrik ettiğini kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. 3’üncü periyotta konsantrasyon kaybıyla 15 sayı geriye düştük. Sonra geri dönmek için çok iyi efor sarf ettik. Maçın sonu geldiğinde bu yorgunlukla çok basit hatalar yaptık. Top kayıpları oldu. Maç boyunca verdiğimiz hücum ribaundları vardı. Kaybettik. Bundan sonra yapmamız gereken şey bundan sonraki iki maçı kazanarak gruptan çıkmaya çalışmak. İki maçta da çok iyi mücadele ettik. Hem burada hem orada. Ama olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok güzel bir atmosfer de vardı, seyirci de vardı. Keşke kazanıp onlara bir galibiyet hediye edebilseydik. Keşke kazanabilseydik.”