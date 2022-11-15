Son Dakika... Zelenski açıkladı: Rusya 85 füze saldırısı düzenledi

Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA
15 Kasım 2022 Salı, 19:08
Son Dakika... Zelenski açıkladı: Rusya 85 füze saldırısı düzenledi
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenski, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı" dedi.

Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenski, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.

 

Zelenski, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.


Volodimir Zelenski Rusya Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler