Son Dakika... Zelenski açıkladı: Rusya 85 füze saldırısı düzenledi

15 Kasım 2022 Salı, 19:08

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenski, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı" dedi.

Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenski, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.

Zelenski, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.