Son dakika: Zelenski ilk kez açıkladı: Rus general öldü

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiliz parlamentosuna sesleniyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 20:12
Son dakika: Zelenski ilk kez açıkladı: Rus general öldü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz parlamentosuna sesleniyor. Zelenski'nin açıklamalarından önemli satırbaşları şu şekilde:

  • Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük.
  • NATO kararlarında istediğimiz sonuç çıkmadı ancak bir taraftan da ittifakın düzgün bir şekilde her zaman işlemediğini görmüş olduk.
  • 10'uncu gün Ukrayna halkı protestoya başladı. İnsanlar elleriyle ayaklarıyla tanklara dur dedi.
  • Sivillerin suya erişimine izin vermiyorlar.
  • Sivil halk, hastaneler hiç durmayan bombaların hedefi oldu.
  • Ukrayna halkının ne kadar kahraman olduğunu gördük.
  • Rus ordusundan 10 binden fazla kayıp verildi. Aralarında bir general de vardı.
  • Ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışan bir ülke değildik ama bu süreçte ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık.
  • Savaş devam edecek, biz Ukrayna halkı olarak asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bedeli ne olursa olsun savaşımız devam edecek. 

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