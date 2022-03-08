Son dakika: Zelenski ilk kez açıkladı: Rus general öldü
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiliz parlamentosuna sesleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz parlamentosuna sesleniyor. Zelenski'nin açıklamalarından önemli satırbaşları şu şekilde:
- Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük.
- NATO kararlarında istediğimiz sonuç çıkmadı ancak bir taraftan da ittifakın düzgün bir şekilde her zaman işlemediğini görmüş olduk.
- 10'uncu gün Ukrayna halkı protestoya başladı. İnsanlar elleriyle ayaklarıyla tanklara dur dedi.
- Sivillerin suya erişimine izin vermiyorlar.
- Sivil halk, hastaneler hiç durmayan bombaların hedefi oldu.
- Ukrayna halkının ne kadar kahraman olduğunu gördük.
- Rus ordusundan 10 binden fazla kayıp verildi. Aralarında bir general de vardı.
- Ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışan bir ülke değildik ama bu süreçte ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık.
- Savaş devam edecek, biz Ukrayna halkı olarak asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bedeli ne olursa olsun savaşımız devam edecek.
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